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США передали Україні близько 20 ракет ATACMS - The New York Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сполучені Штати поставили Україні 20 ракет ATACMS, які мають касетні бойові частини. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела співрозмовників серед американських чиновників, передає УНН.

США передали Україні близько 20 ракет ATACMS - The New York Times

Деталі

Два західних чиновника повідомили журналістам NYT, що США відправили близько 20 ракет ATACMS в Україну.

Після того як було прийнято рішення про постачання ракет, їх доставка здійснювалася в таємниці, через побоювання, що озброєння під час транспортування в Україну може бути атаковано росією.

Також NYT пише, що версія ракети ATACMS, надіслана українцям є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Незважаючи на те, що модифікація має обмежений радіус дії, цього може бути достатньо, щоб завдавати ударів по основних ворожих базах на території України.

Цитата

«Після багатьох повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставка була здійснена в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована росією, коли вона буде доставлена в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька. Двоє західних чиновників заявили, що Сполучені Штати направили близько 20 ракет в Україну», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу та застосування американських ракет ATACMS. 

Українські військові у ніч на вівторок 17 жовтня нанесли удари по аеродромах поблизу окупованих Луганська і Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку.

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