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США передали Украине около 20 ракет ATACMS - The New York Times

Киев • УНН

 • 190643 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Соединенные Штаты поставили Украине 20 ракет ATACMS, которые имеют кассетные боевые части. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники собеседников среди американских чиновников, передает УНН.

США передали Украине около 20 ракет ATACMS - The New York Times

Детали

Два западных чиновника сообщили журналистам NYT, что США отправили около 20 ракет ATACMS в Украину.

После того как было принято решение о поставках ракет, их доставка осуществлялась в тайне, из-за опасений, что вооружение во время транспортировки в Украину может быть атаковано россией.

Также NYT пишет, что версия ракеты ATACMS, присланная украинцам является кассетным боеприпасом, который разбрасывает 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории. Несмотря на то, что модификация имеет ограниченный радиус действия, этого может быть достаточно, чтобы наносить удары по основным вражеским базам на территории Украины.

Цитата

«После многих сообщений о том, что было принято решение о поставках оружия, его доставка была осуществлена в тайне из-за опасений, что оно может быть атаковано Россией, когда оно будет доставлено в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох. Двое западных чиновников заявили, что Соединенные Штаты направили около 20 ракет в Украину», - говорится в сообщении. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS. 

Украинские военные в ночь на вторник 17 октября нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска, где россияне разместили свою технику.

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