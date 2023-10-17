ЗСУ нанесли удари по гелікоптерах окупантів поблизу Луганська і Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українські військові у ніч на вівторок нанесли удари по аеродромах поблизу окупованих Луганська і Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку. Про це повідомили у Страткомі ЗСУ, передає УНН.
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"Вночі 17 жовтня Збройні Сили України нанесли успішні удари по гелікоптерах та обладнання аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська і Бердянська", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі міста пів ночі слухали чудові "треки" роботи "певео", прильотів та детонації боєприпасів.
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Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, близько 2:30 в район базування гелікоптерів та аеродрому було завдано удар.