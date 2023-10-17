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БМ-27 «Ураган»

ЗСУ нанесли удари по гелікоптерах окупантів поблизу Луганська і Бердянська

Київ • УНН

 • 307612 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українські військові у ніч на вівторок нанесли удари по аеродромах поблизу окупованих Луганська і Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку. Про це повідомили у Страткомі ЗСУ, передає УНН.

ЗСУ нанесли удари по гелікоптерах окупантів поблизу Луганська і Бердянська

Цитата

"Вночі 17 жовтня Збройні Сили України нанесли успішні удари по гелікоптерах та обладнання аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська і Бердянська", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі міста пів ночі слухали чудові "треки" роботи "певео", прильотів та детонації боєприпасів.

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Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, близько 2:30 в район базування гелікоптерів та аеродрому було завдано удар. 

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