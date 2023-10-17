ВСУ нанесли удары по вертолетам оккупантов вблизи Луганска и Бердянска
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинские военные в ночь на вторник нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска, где россияне разместили свою технику. Об этом сообщили в Страткоме ВСУ, передает УНН.
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"Ночью 17 октября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска", - говорится в сообщении.
Детали
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители города пол ночи слушали замечательные "треки" работы "певео", прилетов и детонации боеприпасов.
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Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, около 2:30 в район базирования вертолетов и аэродрома был нанесен удар.