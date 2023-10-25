У Сенаті погрожують відхилити допомогу Україні та Ізраїлю на 106 млрд доларів - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Запит президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо виділення допомоги Україні та Ізраїлю суму 106 мільярдів доларів має великі проблеми у Сенаті на Капітолійському пагорбі. Про це пише видання Politico, передає УНН.
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Ще до того, як пропозиція Байдена потрапить у Палату представників без спікера, підрозділи Республіканської партії в Сенаті погрожують відхилити пропозицію або кардинально змінити її.
Видання зазначає, що республіканці розділилися щодо того, чи варто пов’язувати допомогу Ізраїлю та Україні, багато хто також наполягає на великих змінах у прикордонній політиці та не дивиться на ціну.
Надсилання Україні додаткової допомоги все ще викликає розбіжності в Республіканській партії, і деякі республіканці хочуть, щоб Сенат самостійно розглянув допомогу Ізраїлю, додає видання.
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"Вони повинні бути відокремлені. Ізраїльський компонент має майже переважну підтримку, і ми можемо досягти цього дуже швидко. Я просто вважаю, що тактично це кращий підхід", — сказав сенатор Марко Рубіо.
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