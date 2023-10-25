В Сенате угрожают отклонить помощь Украине и Израилю на 106 млрд долларов - Politico

Детали

Еще до того, как предложение Байдена попадет в Палату представителей без спикера, подразделения Республиканской партии в Сенате угрожают отклонить предложение или кардинально изменить его.

Издание отмечает, что республиканцы разделились относительно того, стоит ли связывать помощь Израилю и Украине, многие также настаивают на больших изменениях в пограничной политике и не смотрят на цену.

Отправка Украине дополнительной помощи все еще вызывает разногласия в Республиканской партии, и некоторые республиканцы хотят, чтобы Сенат самостоятельно рассмотрел помощь Израилю, добавляет издание.

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"Они должны быть отделены. Израильский компонент имеет почти подавляющую поддержку, и мы можем достичь этого очень быстро. Я просто считаю, что тактически это лучший подход", — сказал сенатор Марко Рубио.

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