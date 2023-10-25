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В Сенате угрожают отклонить помощь Украине и Израилю на 106 млрд долларов - Politico

Киев • УНН

 • 849540 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Запрос президента Соединенных Штатов Джо Байдена о выделении помощи Украине и Израилю сумму 106 миллиардов долларов имеет большие проблемы в Сенате на Капитолийском холма. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

В Сенате угрожают отклонить помощь Украине и Израилю на 106 млрд долларов - Politico

Детали

Еще до того, как предложение Байдена попадет в Палату представителей без спикера, подразделения Республиканской партии в Сенате угрожают отклонить предложение или кардинально изменить его.

Издание отмечает, что республиканцы разделились относительно того, стоит ли связывать помощь Израилю и Украине, многие также настаивают на больших изменениях в пограничной политике и не смотрят на цену.

Отправка Украине дополнительной помощи все еще вызывает разногласия в Республиканской партии, и некоторые республиканцы хотят, чтобы Сенат самостоятельно рассмотрел помощь Израилю, добавляет издание. 

Цитата

"Они должны быть отделены. Израильский компонент имеет почти подавляющую поддержку, и мы можем достичь этого очень быстро. Я просто считаю, что тактически это лучший подход", — сказал сенатор Марко Рубио.

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