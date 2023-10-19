Байден планує спрямувати $60 млрд на допомогу Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден має намір поставити на голосування в Конгресі довгостроковий пакет допомоги для України розміром 60 млрд доларів. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
Деталі
За інформацією, конгресмени отримали першу розширену інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, надасть Конгресу цього тижня.
Хоча його ще остаточно не сформовано, ймовірно, для допомоги президент США вимагатиме виділення 60 млрд доларів, підтвердили три джерела, знайомі із запитом.
Інша частина запиту міститиме приблизно 40 млрд доларів, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США та Мексики.
Загальний запит на додаткове фінансування складе близько 100 млрд доларів. Про це повідомили чотири джерела, які безпосередньо беруть участь у процесі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден звернеться до нації через війни в Ізраїлі та Україні – Білий дім