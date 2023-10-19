Байден звернеться до нації через війни в Ізраїлі та Україні – Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден виступить з телезверненням у четвер увечері за місцевим часом. Його промова стосуватиметься нападу ХАМАС на Ізраїль та війну Росії проти України. Про це йдеться у заяві Білого дому, передає УНН.
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Відомо, що Джо Байден виступить 19 жовтня о 20:00 за вашингтонським часом (20 жовтня 03:00 за Києвом).
Як заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, Байден говоритиме про дії США у зв'язку з "терористичними актами ХАМАС щодо Ізраїлю і тривалої жорстокої війни Росії проти України".
Контекст
У середу Джо Байден відвідав Ізраїль і провів переговори з керівництвом країни, а також поговорив телефоном з президентом сусіднього Єгипту. Нині він повертається до США.
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