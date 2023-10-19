Байден обратится к нации из-за войн в Израиле и Украине - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент США Джо Байден выступит с телеобращением в четверг вечером по местному времени. Его речь будет касаться нападения ХАМАС на Израиль и войны России против Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.
Детали
Известно, что Джо Байден выступит 19 октября в 20:00 по вашингтонскому времени (20 октября 03:00 по Киеву).
Как заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден будет говорить о действиях США в связи с "террористическими актами ХАМАС по Израилю и длительной жестокой войне России против Украины".
Контекст
В среду Джо Байден навестил Израиль и провел переговоры с руководством страны, а также поговорил по телефону с президентом соседнего Египта. В настоящее время он возвращается в США.
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