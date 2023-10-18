Байден объявил о выделении 100 млн долларов гуманитарной помощи Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Израиле, заявил, что США выделят 100 миллионов долларов гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Цитата
«Эти деньги поддержат более 1 миллиона палестинцев, пострадавших от конфликта, включая чрезвычайные потребности в Газе», — сказал Байден.
Детали
Это заявление было сделано после мощного взрыва в больнице города Газа во вторник, в результате которого погибли сотни людей. ХАМАС обвинил во взрыве Израиль, а израильские военные заявили, что в больницу попала ракета, которую выпустили палестинские боевики.
Байден поддержал израильских официальных лиц, сказав премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что нападение, кажется, было совершено «другой командой».
Байден предостерег ХАМАС от попыток отвлечь помощь, сказав, что если группа попытается вмешаться, помощь прекратится.
Цитата
«Если ХАМАС перенаправит или украдет помощь, они еще раз продемонстрируют, что их не волнует благосостояние палестинского народа, и это закончится как практическое дело. Это помешает международному сообществу оказать эту помощь», — сказал Байден.
Байден также сказал, что он разговаривал с членами кабинета министров Израиля, чтобы согласовать доставку жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе.
Дополнение
Байден прибыл в Израиль рано утром в среду, чтобы продемонстрировать поддержку сильнейшего союзника Америки на Ближнем Востоке после нападения на страну под руководством ХАМАС 7 октября.
В результате внезапной атаки погибли по меньшей мере 1300 человек. С тех пор Израиль нанёс ответный удар, осуществив осаду Газы, сотрясая регион постоянными авиаударами и убив более, по данным властей Газы, 3000 палестинцев.
После нападения США полностью поддержали Израиль, отправив в регион два авианосца, пытаясь удержать других игроков от вступления в войну.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Беспрецедентный пакет помощи”: Байден в Израиле подтвердил намерение подать запрос в Конгресс