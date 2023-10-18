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Байден объявил о выделении 100 млн долларов гуманитарной помощи Газе

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Израиле, заявил, что США выделят 100 миллионов долларов гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Байден объявил о выделении 100 млн долларов гуманитарной помощи Газе

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«Эти деньги поддержат более 1 миллиона палестинцев, пострадавших от конфликта, включая чрезвычайные потребности в Газе», — сказал Байден.

Детали

Это заявление было сделано после мощного взрыва в больнице города Газа во вторник, в результате которого погибли сотни людей. ХАМАС обвинил во взрыве Израиль, а израильские военные заявили, что в больницу попала ракета, которую выпустили палестинские боевики.

Байден поддержал израильских официальных лиц, сказав премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что нападение, кажется, было совершено «другой командой».

Байден предостерег ХАМАС от попыток отвлечь помощь, сказав, что если группа попытается вмешаться, помощь прекратится.

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«Если ХАМАС перенаправит или украдет помощь, они еще раз продемонстрируют, что их не волнует благосостояние палестинского народа, и это закончится как практическое дело. Это помешает международному сообществу оказать эту помощь», — сказал Байден.

Байден также сказал, что он разговаривал с членами кабинета министров Израиля, чтобы согласовать доставку жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе.

Дополнение

Байден прибыл в Израиль рано утром в среду, чтобы продемонстрировать поддержку сильнейшего союзника Америки на Ближнем Востоке после нападения на страну под руководством ХАМАС 7 октября.

В результате внезапной атаки погибли по меньшей мере 1300 человек. С тех пор Израиль нанёс ответный удар, осуществив осаду Газы, сотрясая регион постоянными авиаударами и убив более, по данным властей Газы, 3000 палестинцев.

После нападения США полностью поддержали Израиль, отправив в регион два авианосца, пытаясь удержать других игроков от вступления в войну.

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