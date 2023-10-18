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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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The Guardian

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“Безпрецедентний пакет допомоги”: Байден в Ізраїлі підтвердив намір подати запит до Конгресу

Київ • УНН

 • 265371 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден у своєму виступі для преси у Тель-Авіві 18 жовтня підтвердив, що пізніше цього тижня він планує подати запит до Конгресу США щодо “безпрецедентного пакету допомоги” для Ізраїлю, передає УНН.

“Безпрецедентний пакет допомоги”: Байден в Ізраїлі підтвердив намір подати запит до Конгресу

Деталі

“Ми подбаємо про те, щоб у вас було те, що вам потрібно, щоб захистити свій народ і свою націю. Протягом десятиліть ми забезпечували наявність якісної військової переваги Ізраїлю. Пізніше цього тижня я попрошу Конгрес Сполучених Штатів надати безпрецедентний пакет підтримки для оборони Ізраїлю”, - заявив президент.

Як повідомляв Reuters з посиланням на поінформовані джерела, загальний обсяг пакету може сягнути 100 мільярдів доларів, і цей пакет включатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. Водночас Байден не згадав Україну чи Тайвань у своїй промові в Тель-Авіві сьогодні.

Президент також повідомив, що уряд Ізраїлю погодився дозволити доставлення гуманітарної допомоги у Сектор Гази з Єгипту “якомога швидше” й з дотриманням перевірок для запобігання тому, щоб допомога потрапляла до рук ХАМАСу.

Окремо Байден закликав уряд Ізраїлю дозволити Міжнародному червоному хресту відвідати заручників, однак, не зробив жодних уточнень з цього питання.

Також президент Байден оголосив надання додаткових 100 000 доларів гуманітарної допомоги США палестинським територіям Сектору Гази й Західного берега для підтримки більше ніж 1 мільйона палестинців, які вимушено залишили свої домівки.

Він також знову підтвердив, що покладає відповідальність за ракетний удар по лікарні у секторі Гази 17 жовтня, де загинули сотні людей, на ракету яка збилася з курсу, випущену “терористичною групою”.

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