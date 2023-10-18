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Нью-Йорк Таймс

"Беспрецедентный пакет помощи": Байден в Израиле подтвердил намерение подать запрос в Конгресс

Киев • УНН

 • 265371 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент США Джо Байден в своем выступлении для прессы в Тель-Авиве 18 октября подтвердил, что позже на этой неделе он планирует подать запрос в Конгресс США по “беспрецедентному пакету помощи” для Израиля, передает УНН.

"Беспрецедентный пакет помощи": Байден в Израиле подтвердил намерение подать запрос в Конгресс

Детали

“Мы позаботимся о том, чтобы у вас было то, что вам нужно, чтобы защитить свой народ и свою нацию. На протяжении десятилетий мы обеспечивали наличие качественного военного превосходства Израиля. Позже на этой неделе я попрошу Конгресс Соединенных Штатов предоставить беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля”, - заявил президент.

Как сообщал Reuters со ссылкой на информированные источники, общий объем пакета может достичь 100 миллиардов долларов, и этот пакет будет включать оборонную помощь Израилю, Украине и Тайваню. В то же время Байден не упомянул Украину или Тайвань в своей речи в Тель-Авиве сегодня.

Президент также сообщил, что правительство Израиля согласилось разрешить доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа из Египта “как можно скорее” и с соблюдением проверок для предотвращения того, чтобы помощь попадала в руки ХАМАСа.

Отдельно Байден призвал правительство Израиля разрешить Международному красному кресту посетить заложников, однако, не сделал никаких уточнений по этому вопросу.

Также президент Байден объявил предоставление дополнительных 100 000 долларов гуманитарной помощи США палестинским территориям Сектора Газа и Западного берега для поддержки более чем 1 миллиона палестинцев, которые вынужденно покинули свои дома.

Он также вновь подтвердил, что возлагает ответственность за ракетный удар по больнице в секторе Газа 17 октября, где погибли сотни людей, на сбившуюся с курса ракету, выпущенную “террористической группой”.

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