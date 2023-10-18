Байден заявив, що, ймовірно, атакував лікарню у Газі не Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден у Тель-Авіві заявив, що вибух у лікарні "Аль-Ахлі" в Газі, схоже, був спричинений атакою не Ізраїлю, а «іншою командою», повідомляє УНН.
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"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. Виходячи з того, що я бачив, схоже, що це було зроблено іншою командою, а не вами", - заявив Байден.
Але він додав, що "є багато людей, які не впевнені в цьому".
Байден сказав прем'єр-міністрові Беньяміну Нетаньягу, що він "тут з простої причини – «я хочу, щоб народ Ізраїлю і народ світу знав, де стоять Сполучені Штати".
Президент США підкреслив, що ХАМАС вбив, зокрема, 31 американця.
"Вони вчинили зло і звірства, на тлі яких ІДІЛ виглядає дещо раціональніше, - зазначив він. Та додав, що ХАМАС не представляє весь палестинський народ і "приніс йому лише страждання".
Він заявив, що США подбають про те, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самозахисту.
"Світ дивиться. Ізраїль має таку ж систему цінностей, як і Сполучені Штати та інші демократичні країни, і вони дивляться, що ми збираємося робити", - зауважив президент США.
Нагадаємо
У вівторок ввечері органи охорони здоров’я сектора Газа повідомили, що через удар по лікарні Аль-Ахлі загинули щонайменше 300 осіб, і ще кілька сотень зазнали поранень. ХАМАС заявив, що жертвами удару в основному стали переміщені особи. Серед загиблих були пацієнти, жінки та діти. У цьому ударі вони звинуватили Ізраїль.
Водночас збройні сили Ізраїлю відкинули відповідальність за цю атаку. Вони заявили, що за даними їхньої військової розвідки лікарня потрапила під удар ракети ісламістської терористичної групи — Палестинського ісламського джихаду, які невдало її запустили.