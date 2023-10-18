Байден заявил, что, вероятно, атаковал больницу в Газе не Израиль

Цитата

"Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Исходя из того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, а не вами", - заявил Байден.

Но он добавил, что "есть много людей, которые не уверены в этом".

Байден сказал премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что он "здесь по простой причине – «я хочу, чтобы народ Израиля и народ мира знал, где стоят Соединенные Штаты".

Президент США подчеркнул, что ХАМАС убил, в частности, 31 американка.

"Они совершили зло и зверства, на фоне которых ИГИЛ выглядит несколько рациональнее, - отметил он. И добавил, что ХАМАС не представляет весь палестинский народ и "принес ему лишь страдания".

Он заявил, что США позаботятся о том, чтобы Израиль имел всё необходимое для самозащиты.

"Мир смотрит. Израиль имеет такую же систему ценностей, как и Соединенные Штаты и другие демократические страны, и они смотрят, что мы собираемся делать", - отметил президент США.

Напомним

Во вторник вечером органы здравоохранения сектора Газа сообщили, что из-за удара по больнице Аль-Ахли погибли по меньшей мере 300 человек, и еще несколько сотен получили ранения. ХАМАС заявил, что жертвами удара в основном стали перемещенные лица. Среди погибших были пациенты, женщины и дети. В этом ударе они обвинили Израиль.

В то же время вооруженные силы Израиля отвергли ответственность за эту атаку. Они заявили, что по данным их военной разведки больница попала под удар ракеты исламистской террористической группы — Палестинского исламского джихада, которые неудачно ее запустили.