Байден заявил, что, вероятно, атаковал больницу в Газе не Израиль

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 12947 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 23770 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 34595 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 121543 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 68288 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 85569 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 243517 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77531 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 126583 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168340 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.4м/с
44%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 106308 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 165713 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 81737 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 35003 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 15260 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 121517 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 167367 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 243490 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 284694 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 335462 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 2638 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 16312 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 36081 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 82774 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 60966 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Байден заявил, что, вероятно, атаковал больницу в Газе не Израиль

Киев • УНН

 • 278052 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент США Джо Байден в Тель-Авиве заявил, что взрыв в больнице "Аль-Ахли" в Газе, похоже, был вызван атакой не Израиля, а «другой командой», сообщает УНН.

Байден заявил, что, вероятно, атаковал больницу в Газе не Израиль

Цитата

"Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Исходя из того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, а не вами", - заявил Байден.

Но он добавил, что "есть много людей, которые не уверены в этом".

Байден сказал премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что он "здесь по простой причине – «я хочу, чтобы народ Израиля и народ мира знал, где стоят Соединенные Штаты".

Президент США подчеркнул, что ХАМАС убил, в частности, 31 американка.

"Они совершили зло и зверства, на фоне которых ИГИЛ выглядит несколько рациональнее, - отметил он. И добавил, что ХАМАС не представляет весь палестинский народ и "принес ему лишь страдания". 

Он заявил, что США позаботятся о том, чтобы Израиль имел всё необходимое для самозащиты.

"Мир смотрит. Израиль имеет такую же систему ценностей, как и Соединенные Штаты и другие демократические страны, и они смотрят, что мы собираемся делать", - отметил президент США.

Напомним

Во вторник вечером органы здравоохранения сектора Газа сообщили, что из-за удара по больнице Аль-Ахли погибли по меньшей мере 300 человек, и еще несколько сотен получили ранения. ХАМАС заявил, что жертвами удара в основном стали перемещенные лица. Среди погибших были пациенты, женщины и дети. В этом ударе они обвинили Израиль.

В то же время вооруженные силы Израиля отвергли ответственность за эту атаку. Они заявили, что по данным их военной разведки больница попала под удар ракеты исламистской террористической группы — Палестинского исламского джихада, которые неудачно ее запустили.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81