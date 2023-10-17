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Як евакуюють людей із обстріляної лікарні у Газі. ВІДЕО

Київ • УНН

 • 689025 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Reuters показали, що відбувалось у лікарні у перші години після вибуху. Зокрема, на відео видно, як рятувальники евакуюють людей із обстріляної лікарні, гасять пожежу та виносять тіла загиблих. Відео транслює УНН.

Як евакуюють людей із обстріляної лікарні у Газі. ВІДЕО

Деталі

Аналітики видання проаналізували дані з відео із супутниковими знімками, та підтвердили, що все це відбувається саме в охопленій полум’ям лікарні Гази.

Reuters зміг підтвердити місцезнаходження за допомогою сонячних панелей, інфраструктури будівлі та внутрішнього двору, дерев, які збігалися із супутниковими та файловими зображеннями місцевості, а також підтверджуючими кадрами з місця події.

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Контекст

У вівторок ввечері органи охорони здоров’я Сектора Гази повідомили, через удар по лікарні Аль-Ахлі загинули щонайменше 300 осіб, і ще кілька сотень зазнали поранень.

Арабські країни, Іран і Туреччина негайно засудили цю атаку, переклавши відповідальність за неї на Ізраїль. Адже кількома годинами раніше, прем’єр-міністр Палестини назвав удар по лікарні “жахливим злочином, геноцидом” і сказав, що країни, які підтримують Ізраїль, також несуть за це відповідальність.

Водночас збройні сили Ізраїлю відкинули відповідальність за цю атаку. Вони заявили, що за даними їхньої військової розвідки лікарня потрапила під удар ракети ісламістської терористичної групи — Палестинського ісламського джихаду, які невдало її запустили.

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