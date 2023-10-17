Ізраїль: у лікарню в Газі влучила ракета Ісламського Джихаду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ізраїль заявив, що відповідальність за атаку на лікарню в Газі, внаслідок якої загинули сотні людей, несе ісламістське терористичне угруповання. Розвіддані ізраїльських військових показують, що за нападом на лікарню стоїть ісламістська терористична група. Про це йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
Цитата
«Аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару. Розвіддані з багатьох джерел, які ми маємо в руках, вказують на те, що Ісламський Джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі», — йдеться у повідомленні ізраїльської армії.
Контекст
У вівторок ввечері органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 осіб. Ще кілька сотень зазнали поранень.
Спочатку влада Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію.
При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з різким засудженням нападу на лікарню в Газі, після чого ізраїльська влада закликала усіх ізраїльтян негайно залишити Туреччину