Ізраїльська влада просить усіх ізраїльтян негайно залишити Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ізраїль посилює рекомендації щодо поїздок до Туреччини та просить усіх своїх громадян негайно залишити Туреччину. Про це у вівторок заявила Рада національної безпеки Ізраїлю. Про це повідомляє Haaretz, передає УНН.
Деталі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив у вівторок увечері з різким засудженням нападу на лікарню в Газі.
"Напад на лікарню з жінками, дітьми та невинними цивільними є останнім прикладом нападу Ізраїлю, якому бракує найосновніших людських цінностей", - написав Ердоган у Х (колишньому Twitter).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олена Зеленська заявила, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 13
Контекст
У вівторок, 17 жовтня, палестинці заявили, що Ізраїль ударив по лікарні в секторі Газа, внаслідок чого загинули кілька сотень людей. Представник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що повідомлення про можливий авіаудар Ізраїлю по лікарні в Газі все ще розглядають.