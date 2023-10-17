Израильские власти просят всех израильтян немедленно покинуть Турцию

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил во вторник вечером с резким осуждением нападения на больницу в Газе.

"Нападение на больницу с женщинами, детьми и невинными гражданскими является последним примером нападения Израиля, которому не хватает самых основных человеческих ценностей", - написал Эрдоган в Х (бывшем Twitter).

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Контекст

Во вторник, 17 октября, палестинцы заявили, что Израиль ударил по больнице в секторе Газа, в результате чего погибли несколько сотен человек. Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сообщения о возможном авиаударе Израиля по больнице в Газе все еще рассматривают.