Израильские власти просят всех израильтян немедленно покинуть Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Израиль ужесточает рекомендации относительно поездок в Турцию и просит всех своих граждан немедленно покинуть Турцию. Об этом во вторник заявил Совет национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает Haaretz, передает УНН.
Детали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил во вторник вечером с резким осуждением нападения на больницу в Газе.
"Нападение на больницу с женщинами, детьми и невинными гражданскими является последним примером нападения Израиля, которому не хватает самых основных человеческих ценностей", - написал Эрдоган в Х (бывшем Twitter).
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Контекст
Во вторник, 17 октября, палестинцы заявили, что Израиль ударил по больнице в секторе Газа, в результате чего погибли несколько сотен человек. Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сообщения о возможном авиаударе Израиля по больнице в Газе все еще рассматривают.