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Олена Зеленська заявила, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 13

Київ • УНН

 • 260285 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог висловила співчуття жертвам терористичного нападу ХАМАС, а також повідомила, що наразі підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Олена Зеленська заявила, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 13

Деталі

«Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі», – наголосила Олена Зеленська.

Вона зазначила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України (ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня), поранено хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога. Евакуйовано 436 українських громадян.

Додамо

Перша леді України наголосила, що тероризм не знає кордонів. Тому ще важливіше, щоб країни, які цьому протистоять, діяли разом. Україна послідовно виступає за мир на Близькому Сході для всіх народів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна засудила напади ХАМАС проти Ізраїлю, серед тисяч жертв яких є українці - МЗС

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. У результаті бойових дій в Ізраїлі раніше було відомо про 11 загиблих українців. Також є інформація, що громадяни України можуть перебувати у полоні бойовиків ХАМАС.

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