Елена Зеленская заявила, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до 13

Детали

«Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства выражают поддержку народу Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе», – подчеркнула Елена Зеленская.

Она отметила, что по состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины (идентификация тел продолжается, данные меняются ежедневно), ранен мальчик, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь. Эвакуированы 436 украинских граждан.

Добавим

Первая леди Украины отметила, что терроризм не знает границ. Поэтому еще важнее, чтобы страны, которые этому противостоят, действовали вместе. Украина последовательно выступает за мир на Ближнем Востоке для всех народов.

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Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. В результате боевых действий в Израиле ранее было известно об 11 погибших украинцах. Также есть информация, что граждане Украины могут находиться в плену боевиков ХАМАС.