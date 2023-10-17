Україна засудила напади ХАМАС проти Ізраїлю, серед тисяч жертв яких є українці - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Україна підтверджує рішуче засудження терористичних нападів ХАМАС проти Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких - громадяни України. Таку заяву у вівторок зробило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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"Міністерство закордонних справ України підтверджує рішуче засудження терористичних ракетних обстрілів та нападів озброєних угруповань ХАМАС проти населення Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких - громадяни України", - ідеться у заяві.
«Вважаємо категорично неприйнятними навмисно спрямовані з боку ХАМАС проти цивільного населення акти насилля, зокрема численні жорстокі вбивства та взяття заручників. Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності», - сказано в повідомленні.
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МЗС України одночасно із засудженням терористичних дій ХАМАС висловлює Ізраїлю свою непохитну підтримку у його праві на захист та зусиллях задля протидії терористичним актам.
Як зазначається у заяві, критично важливо, аби триваюче протистояння у подальшому не призводило до зростання кількості жертв серед мирного населення з обох сторін конфлікту як в Ізраїлі, так і Палестині.
Також у заяві зауважується, що Україна послідовно підтримує реалізацію принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, та виступає за урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту за допомогою політико-дипломатичних засобів.
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. В результаті бойових дій в Ізраїлі наразі вже відомо про 11 загиблих українців. Також є інформація, що громадяни України можуть перебувати у полоні бойовиків ХАМАС.
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