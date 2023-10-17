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Україна засудила напади ХАМАС проти Ізраїлю, серед тисяч жертв яких є українці - МЗС

Київ • УНН

 • 996754 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Україна підтверджує рішуче засудження терористичних нападів ХАМАС проти Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких - громадяни України. Таку заяву у вівторок зробило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Україна засудила напади ХАМАС проти Ізраїлю, серед тисяч жертв яких є українці - МЗС

Цитата

"Міністерство закордонних справ України підтверджує рішуче засудження терористичних ракетних обстрілів та нападів озброєних угруповань ХАМАС проти населення Ізраїлю, внаслідок яких вже загинуло та було поранено кілька тисяч людей, серед яких - громадяни України", - ідеться у заяві.

«Вважаємо категорично неприйнятними навмисно спрямовані з боку ХАМАС проти цивільного населення акти насилля, зокрема численні жорстокі вбивства та взяття заручників. Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності», - сказано в повідомленні.

Деталі

МЗС України одночасно із засудженням терористичних дій ХАМАС висловлює Ізраїлю свою непохитну підтримку у його праві на захист та зусиллях задля протидії терористичним актам.

Як зазначається у заяві, критично важливо, аби триваюче протистояння у подальшому не призводило до зростання кількості жертв серед мирного населення з обох сторін конфлікту як в Ізраїлі, так і Палестині.

Також у заяві зауважується, що Україна послідовно підтримує реалізацію принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, та виступає за урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту за допомогою політико-дипломатичних засобів.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. В результаті бойових дій в Ізраїлі наразі вже відомо про 11 загиблих українців. Також є інформація, що громадяни України можуть перебувати у полоні бойовиків ХАМАС. 

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