Украина осудила нападения ХАМАС против Израиля, среди тысяч жертв которых есть украинцы - МИД

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"Министерство иностранных дел Украины подтверждает решительное осуждение террористических ракетных обстрелов и нападений вооруженных группировок ХАМАС против населения Израиля, в результате которых уже погибли и были ранены несколько тысяч человек, среди которых - граждане Украины", - говорится в заявлении.

«Считаем категорически неприемлемыми преднамеренно направленные со стороны ХАМАС против гражданского населения акты насилия, в частности многочисленные жестокие убийства и взятие заложников. Виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к самой строгой ответственности», - сказано в сообщении.

Детали

МИД Украины одновременно с осуждением террористических действий ХАМАС выражает Израилю свою непоколебимую поддержку в его праве на защиту и усилиях для противодействия террористическим актам.

Как отмечается в заявлении, критически важно, чтобы продолжающееся противостояние в дальнейшем не приводило к росту количества жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине.

Также в заявлении отмечается, что Украина последовательно поддерживает реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности, и выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта с помощью политико-дипломатических средств.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. В результате боевых действий в Израиле на данный момент уже известно об 11 погибших украинцах. Также есть информация, что граждане Украины могут находиться в плену боевиков ХАМАС.

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