У полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати українці - посол України в Ізраїлі

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“Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але , скоріше за все, це відповідає дійсності”, — сказав Корнійчук.

Він додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

“На постійній основі шукаємо людей — і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих — ред)», - розповів посол.

Дипломат також зазначив, що з сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала український паспорт.

“Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта — це місцеві мешканці", — сказав Корнійчук.