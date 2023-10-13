В плену боевиков ХАМАС могут находиться украинцы - посол Украины в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины. Об этом в эфире "Суспильне. Сопротыв" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.
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“Стоит понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности”, — сказал Корнийчук.
Он добавил, что во время розыска граждан Украины украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.
“На постоянной основе ищем людей — и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция нам помогает находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество (погибших — ред)», - рассказал посол.
Дипломат также отметил, что из семерых погибших украинцев только одна гражданка имела украинский паспорт.
“Это означает, что остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешественница, к сожалению, погибла. Остальные — это местные жители", — сказал Корнийчук.