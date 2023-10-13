Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 11 людей – МЗС

Цитата

«МЗС України може підтвердити загибель одинадцятьох українців в Ізраїлі. Іще дев‘ять громадян вважаються зниклими безвісти», - повідомив Ніколенко.

Додамо

У той же час, МВС Ізраїлю повідомляє про 12 загиблих громадян України.

Доповнення

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що за попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати громадяни України.