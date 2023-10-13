Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 11 людей – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В результаті бойових дій в Ізраїлі наразі вже відомо про 11 загиблих українців. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.
Цитата
«МЗС України може підтвердити загибель одинадцятьох українців в Ізраїлі. Іще дев‘ять громадян вважаються зниклими безвісти», - повідомив Ніколенко.
Додамо
У той же час, МВС Ізраїлю повідомляє про 12 загиблих громадян України.
Доповнення
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що за попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати громадяни України.