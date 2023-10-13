Количество погибших украинцев в Израиле возросло до 11 человек - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В результате боевых действий в Израиле пока уже известно об 11 погибших украинцах. Об этом сообщил журналисту УНН представитель МИД Украины Олег Николенко.
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«МИД Украины может подтвердить гибель одиннадцати украинцев в Израиле. Еще девять граждан считаются пропавшими без вести», - сообщил Николенко.
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В то же время, МВД Израиля сообщает о 12 погибших гражданах Украины.
Дополнение
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что по предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины.