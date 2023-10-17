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Израиль: в больницу в Газе попала ракета Исламского Джихада

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Израиль заявил, что ответственность за атаку на больницу в Газе, в результате которой погибли сотни людей, несет исламистская террористическая группировка. Разведданные израильских военных показывают, что за нападением на больницу стоит исламистская террористическая группа. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля, передает УНН.

Израиль: в больницу в Газе попала ракета Исламского Джихада

Цитата

«Анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что в секторе Газа террористы выпустили ракетный шквал, который прошёл в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе во время удара. Разведданные из многих источников, которые мы имеем в руках, указывают на то, что Исламский Джихад ответственен за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе», — говорится в сообщении израильской армии.

Контекст

Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газа заявили, что армия Израиля ЦАХАЛ нанесла удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Сначала власти Израиля заявили, что проверяют информацию. 

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением нападения на больницу в Газе, после чего израильские власти призвали всех израильтян немедленно покинуть Турцию

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