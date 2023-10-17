Арабські країни, Іран і Туреччина засудили атаку по лікарні у Газі, де загинули сотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Арабські країни, Іран і Туреччина негайно засудили атаку по лікарні у Газі. Зокрема, Президент Туреччини Таїп Ердоган назвав цей напад “останнім прикладом атак Ізраїлю, які позбавлені основних людських цінностей”. Про це пише Reuters, передає УНН.
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“Удар по лікарні, в якій перебували жінки, діти та невинні цивільні особи, є останнім прикладом атак Ізраїлю, позбавлених найосновніших людських цінностей.
Я закликаю все людство вжити заходів, щоб зупинити цю безпрецедентну жорстокість у Газі”, — написав Ердоган на своїй сторінці у соціальних мереж X.
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Атаку на лікарню в секторі Газа також рішуче засудило Міністерство закордонних справ Ірану, де внаслідок удару загинули та були поранені сотні “беззбройних і беззахисних людей”, повідомили у вівторок іранські державні ЗМІ.
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МЗС Йорданії оприлюднило заяву, де рішуче засудили цей напад, і наголосили на необхідності забезпечити міжнародний захист палестинського народу. Йорданія також закликала світ об’єднати зусилля, аби зупинити війну в Газі.
Прем’єр-міністр Палестини назвав це “жахливим злочином, геноцидом” і сказав, що країни, які підтримують Ізраїль, також несуть відповідальність.
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Водночас Ізраїль заявив, що не бере на себе відповідальність за атаку на лікарню в Газі. Більше того, за даними ізраїльських розвідників, за нападом на лікарню відповідає ісламістська терористична група. “Ісламський Джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі”, — йдеться у повідомленні ізраїльської армії.