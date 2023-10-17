Шольц застеріг "Хезболлу" та Іран від втручання в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив «Хезболлу» та Іран, аби не втручалися в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС. Про це він заявив під час спільної пресконференції з королем Йорданії, повідомляє УНН посилаючись на CNN.
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"Я категорично попереджаю "Хезболлу" та Іран не втручатися в цей конфлікт", - заявив Шольц під час спільної прес-конференції з королем Йорданії Абдаллою II бін аль-Хусейном у вівторок у Берліні.
"Разом із нашими союзниками ми, як уряд Німеччини, робимо все, що в наших силах, щоб цей конфлікт не загострювався далі", - додав він.
Також Шольц згадав зусилля щодо забезпечення гуманітарного доступу до Гази, - "щоб полегшити страждання цивільного населення".
Німецький канцлер зазначив, що ХАМАС використовує цивільне населення в Газі як живий щит.
Доповнення
Олаф Шольц став першим главою уряду який відвідує Ізраїль після великої атаки ХАМАС, стверджує німецький Stern.
Перед від’їздом у вівторок, 17 жовтня, Шольц запевнив, що хоче обговорити в Ізраїлі «конкретні практичні питання». Серед них німецький канцлер визначив безпекову ситуацію в країні та питання організації гуманітарної допомоги.
Програма Шольца в Ізраїлі містить перемовини з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом і опозиційним політиком Бенні Ганцем, який минулого тижня приєднався до надзвичайного уряду Нетаньягу.
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