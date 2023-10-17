Шольц застеріг "Хезболлу" та Іран від втручання в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив «Хезболлу» та Іран, аби не втручалися в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС. Про це він заявив під час спільної пресконференції з королем Йорданії, повідомляє УНН посилаючись на CNN.