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Шольц предостерег "Хезболлу" и Иран от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАС

Киев • УНН

 • 279965 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил «Хезболлу» и Иран, чтобы не вмешивались в конфликт Израиля и ХАМАС. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с королем Иордании, сообщает УНН ссылаясь на CNN.

Шольц предостерег "Хезболлу" и Иран от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАС

Цитата

"Я категорически предупреждаю "Хезболлу" и Иран не вмешиваться в этот конфликт", - заявил Шольц во время совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II бин аль-Хусейном во вторник в Берлине.

"Вместе с нашими союзниками мы, как правительство Германии, делаем всё, что в наших силах, чтобы этот конфликт не обострялся дальше", - добавил он.

Также Шольц упомянул усилия по обеспечению гуманитарного доступа в Газу, - "чтобы облегчить страдания гражданского населения".

Немецкий канцлер отметил, что ХАМАС использует гражданское население в Газе как живой щит.

Дополнение

Олаф Шольц стал первым главой правительства, посещающим Израиль после крупной атаки ХАМАС, утверждает немецкий Stern.

Перед отъездом во вторник, 17 октября, Шольц заверил, что хочет обсудить в Израиле «конкретные практические вопросы». Среди них немецкий канцлер определил ситуацию с безопасностью в стране и вопросы организации гуманитарной помощи.

Программа Шольца в Израиле включает переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и оппозиционным политиком Бенни Ганцем, который на прошлой неделе присоединился к чрезвычайному правительству Нетаньяху.

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