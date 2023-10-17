Макрон анонсував поїздку до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проводяться "інтенсивні дискусії" щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. І анонсував, що найближчим часом планує вирушити на Близький Схід. Про це повідомляє Franceinfo, пише УНН.
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"Я хочу бути тут дуже обережним, щоб ви зрозуміли, що я більше нічого не кажу, по-перше, щоб не створювати очікувань, які могли б розчарувати, і, перш за все, щоб не ставити під загрозу інтенсивні дискусії (стосовно полонених-ред.), які ми ведемо", - заявив президент Франції.
Деталі
Глава держави підкреслив, що Франція має "контакти, очевидно, з ізраїльською владою", а також з "державами, які є дружніми посередниками з ХАМАС".
Зазначається, що Еммануель Макрон підтвердив, що має намір відвідати Ізраїль найближчим часом, але не уточнив дату свого візиту.
«Я підтримую право Ізраїлю на самозахист (...) Але це завжди має бути сумісним з повагою до міжнародного права, гуманітарного права», - додав президент Франції.
Доповнення
За даними МЗС Франції, внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі загинули 17 громадян Франції, крім того, неназвана кількість французів зникли безвісти і, можливо, були взяті в заручники.
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