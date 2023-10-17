Ізраїль не розпочне наземну операцію до і під час візиту Байдена - Spiegel
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. ЦАХАЛ не розпочне військову операцію в секторі Гази, поки триватиме візит президента США Джо Байдена до Ізраїлю. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, пише УНН.
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Видання зазначає, що з'являється все більше ознак того, що операція Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у секторі Гази не розпочнеться доти, доки Джо Байден не завершить свій візит солідарності до країни.
За інформацією видання, майже не можливо, щоб Ізраїль "виступив проти Байдена щодо розгортання сухопутних військ під час його візиту".
Доповнення
Президент США Джо Байден прибуде до Ізраїлю у середу, 18 жовтня. Під час свого візиту американський лідер зустрінеться, зокрема, із прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Зазначається, що візит Байдена відбудиться, щоб продемонструвати підтримку найбільшого союзника США на Близькому Сході після подібного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який нині перебуває в регіоні.