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Байден здійснить візит до Ізраїлю в середу – Блінкен

Київ • УНН

 • 285781 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Байден здійснить візит до Ізраїлю в середу – Блінкен

Деталі

Зазначається, що Блінкен зробив заяву про візит Байдена після восьмигодинної зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та його військовим кабінетом у військовому штабі Армії оборони Ізраїлю Кір’я в Тель-Авіві.

Раніше про візит Байдена до Ізраїлю писав Reuters з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Зазначалося, що візит Байдена відбудеться, щоб продемонструвати підтримку найбільшого союзника США на Близькому Сході після подібного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який нині перебуває в регіоні.

ЗМІ писали, що прем'єр Ізраїлю Нетаньяху запросив Байдена відвідали його країну під час телефонної розмови.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден заявив, що США можуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

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