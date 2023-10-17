Байден совершит визит в Израиль в среду - Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Блинкен сделал заявление о визите Байдена после восьмичасовой встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом в военном штабе Армии обороны Израиля Кирья в Тель-Авиве.
Ранее о визите Байдена в Израиль писал Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Отмечалось, что визит Байдена состоится, чтобы продемонстрировать поддержку крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после подобного визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится в регионе.
СМИ писали, что премьер Израиля Нетаньяху пригласил Байдена посетить его страну во время телефонного разговора.
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