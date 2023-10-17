Байден совершит визит в Израиль в среду - Блинкен

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Отмечается, что Блинкен сделал заявление о визите Байдена после восьмичасовой встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом в военном штабе Армии обороны Израиля Кирья в Тель-Авиве.

Ранее о визите Байдена в Израиль писал Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Отмечалось, что визит Байдена состоится, чтобы продемонстрировать поддержку крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после подобного визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится в регионе.

СМИ писали, что премьер Израиля Нетаньяху пригласил Байдена посетить его страну во время телефонного разговора.

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