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Байден совершит визит в Израиль в среду - Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Байден совершит визит в Израиль в среду - Блинкен

Детали

Отмечается, что Блинкен сделал заявление о визите Байдена после восьмичасовой встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом в военном штабе Армии обороны Израиля Кирья в Тель-Авиве.

Ранее о визите Байдена в Израиль писал Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Отмечалось, что визит Байдена состоится, чтобы продемонстрировать поддержку крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после подобного визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится в регионе.

СМИ писали, что премьер Израиля Нетаньяху пригласил Байдена посетить его страну во время телефонного разговора.

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