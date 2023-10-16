Байден, ймовірно, відвідає Ізраїль - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Офіційні особи США та Ізраїлю обговорюють можливість візиту президента США Джо Байдена в Ізраїль на запрошення прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це Reuters повідомило в неділю джерело, знайоме з цим питанням, пише УНН.
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Візит Байдена, який має продемонструвати підтримку найбільшого союзника США на Близькому Сході, відбудеться після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз перебуває в регіоні.
Джерело на умовах анонімності підтвердило повідомлення різних ізраїльських ЗМІ про те, що Нетаньяху запросив Байдена під час нещодавньої телефонної розмови щодо відповіді на напад на Ізраїль бойовиків ХАМАС.
Білий дім відмовився від коментарів. «У нас немає нових візитів, про які ми можемо оголошувати», — сказала речниця Ради національної безпеки Адрієн Уотсон.
Нагадаємо
У понеділок, 16 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен планує вдруге з початку нової арабо-ізраїльської війни відвідати Ізраїль.