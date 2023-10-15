Блінкен вдруге відвідає Ізраїль в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У понеділок, 16 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен планує вдруге з початку нової арабо-ізраїльської війни відвідати Ізраїль. Про це повідомили The Washington Post, пише УНН.
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Державний департамент США оголосив про плани Блінкена відвідати Ізраїль у понеділок - це буде його другий візит за п'ять днів.
Таким чином, Блінкен завершить поїздку шістьма арабськими країнами, де він закликав арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС, з метою не допустити розпалювання ширшого регіонального конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом.
Нагадаємо
12 жовтня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув до країни з офіційним візитом. Держсекретар США заявив, що відданість Америки безпеці Ізраїлю залишається залізною.
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