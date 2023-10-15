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Блинкен во второй раз посетит Израиль в понедельник

Киев • УНН

 • 300848 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В понедельник, 16 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен планирует второй раз с начала новой арабо-израильской войны посетить Израиль. Об этом сообщили The Washington Post, пишет УНН.

Блинкен во второй раз посетит Израиль в понедельник

Детали

Государственный департамент США объявил о планах Блинкена посетить Израиль в понедельник - это будет его второй визит за пять дней.

Таким образом, Блинкен завершит поездку по шести арабским странам, где он призвал арабских партнеров оказать давление на ХАМАС, с целью не допустить разжигания более широкого регионального конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Напомним

12 октября премьер-министр Беньямин Нетаньяху встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл в страну с официальным визитом. Госсекретарь США заявил, что приверженность Америки безопасности Израиля остается железной.

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