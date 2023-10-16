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Байден, вероятно, посетит Израиль - Reuters

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Официальные лица США и Израиля обсуждают возможность визита президента США Джо Байдена в Израиль по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом Reuters сообщил в воскресенье источник, знакомый с этим вопросом, пишет УНН.

Байден, вероятно, посетит Израиль - Reuters

Детали 

Визит Байдена, который должен продемонстрировать поддержку крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке, состоится после визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится в регионе.

Источник на условиях анонимности подтвердил сообщения различных израильских СМИ о том, что Нетаньяху пригласил Байдена во время недавнего телефонного разговора об ответе на нападение на Израиль боевиков ХАМАС.

Белый дом отказался от комментариев. «У нас нет новых визитов, о которых мы можем объявлять», — сказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон.

Напомним

В понедельник, 16 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен планирует во второй раз с начала новой арабо-израильской войны посетить Израиль.

Украинские Национальные Новости

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