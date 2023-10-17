Израиль не начнет наземную операцию до и во время визита Байдена - Spiegel

Детали

Издание отмечает, что появляется все больше признаков того, что операция Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не начнется до тех пор, пока Джо Байден не завершит свой визит солидарности в страну.

По информации издания, почти невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по развертыванию сухопутных войск во время его визита".

Дополнение

Президент США Джо Байден прибудет в Израиль в среду, 18 октября. Во время своего визита американский лидер встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Отмечается, что визит Байдена состоится, чтобы продемонстрировать поддержку крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после подобного визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится в регионе.