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Израиль не начнет наземную операцию до и во время визита Байдена - Spiegel

Киев • УНН

 • 360313 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. ЦАХАЛ не начнет военную операцию в секторе Газа, пока продлится визит президента США Джо Байдена в Израиль. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, пишет УНН.

Израиль не начнет наземную операцию до и во время визита Байдена - Spiegel

Детали

Издание отмечает, что появляется все больше признаков того, что операция Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не начнется до тех пор, пока Джо Байден не завершит свой визит солидарности в страну.

По информации издания, почти невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по развертыванию сухопутных войск во время его визита".

Дополнение

Президент США Джо Байден прибудет в Израиль в среду, 18 октября. Во время своего визита американский лидер встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Отмечается, что визит Байдена состоится, чтобы продемонстрировать поддержку крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после подобного визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится в регионе.

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