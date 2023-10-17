Макрон анонсировал поездку в Израиль

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"Я хочу быть здесь очень осторожным, чтобы вы поняли, что я больше ничего не говорю, во-первых, чтобы не создавать ожиданий, которые могли бы разочаровать, и, прежде всего, чтобы не ставить под угрозу интенсивные дискуссии (касательно пленных-ред.), которые мы ведем", - заявил президент Франции.

Детали

Глава государства подчеркнул, что Франция имеет "контакты, очевидно, с израильскими властями", а также с "государствами, которые являются дружественными посредниками с ХАМАС".

Отмечается, что Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен посетить Израиль в ближайшее время, но не уточнил дату своего визита.

«Я поддерживаю право Израиля на самозащиту (...) Но это всегда должно быть совместимо с уважением к международному праву, гуманитарному праву», - добавил президент Франции.

Дополнение

По данным МИД Франции, вследствие атак ХАМАС в Израиле погибли 17 граждан Франции, кроме того, неназванное количество французов пропали без вести и, возможно, были взяты в заложники.

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