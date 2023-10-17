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Арабские страны, Иран и Турция осудили атаку по больнице в Газе в результате которой погибли сотни людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Арабские страны, Иран и Турция немедленно осудили атаку по больнице в Газе. В частности, Президент Турции Тайип Эрдоган назвал это нападение “последним примером атак Израиля, которые лишены основных человеческих ценностей”. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Арабские страны, Иран и Турция осудили атаку по больнице в Газе в результате которой погибли сотни людей

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“Удар по больнице, в которой находились женщины, дети и невинные гражданские лица, является последним примером атак Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей.

Я призываю всё человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в Газе”, — написал Эрдоган на своей странице в социальных сетях X.

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Атаку на больницу в секторе Газа также решительно осудило Министерство иностранных дел Ирана, где в результате удара погибли и были ранены сотни “безоружных и беззащитных людей”, сообщили во вторник иранские государственные СМИ.

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МИД Иордании обнародовало заявление, где решительно осудили это нападение, и подчеркнули необходимость обеспечить международную защиту палестинского народа. Иордания также призвала мир объединить усилия, чтобы остановить войну в Газе.

Премьер-министр Палестины назвал это “ужасным преступлением, геноцидом” и сказал, что страны, которые поддерживают Израиль, также несут ответственность.

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В то же время Израиль заявил, что не берет на себя ответственность за атаку на больницу в Газе. Более того, по данным израильских разведчиков, за нападением на больницу отвечает исламистская террористическая группа. “Исламский Джихад ответственен за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе”, — говорится в сообщении израильской армии.

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