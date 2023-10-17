Ватажок ХАМАС звинуватив США у нападі на лікарню в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сполучені Штати несуть відповідальність за смертоносну атаку на лікарню Аль-Ахлі в Газі. Про це заявив лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія, звинувативши у нападі Ізраїль. Про це пише Al Jazeera, передає УНН.
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«США несуть відповідальність за атаку на лікарню через те, що вони прикривають ізраїльську агресію», — сказав Ханіє.
Він додав, що удар по лікарні підтвердив «жорстокість» Ізраїлю та масштаби його «поразки» після нападу ХАМАС 7 жовтня.
Він також закликав палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан повстати проти ізраїльської окупації.
Контекст
У вівторок ввечері органи охорони здоров'я Сектора Гази повідомили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 осіб. Ще кілька сотень зазнали поранень.
Спочатку влада Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію, а потім після перевірки заявила, що у лікарню в Газі влучила невдало випущена ракета Ісламського Джихаду.
При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з різким засудженням нападу на лікарню в Газі, після чого ізраїльська влада закликала усіх ізраїльтян негайно залишити Туреччину.
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