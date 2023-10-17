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З’явилося відео вибуху в лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази

Київ • УНН

 • 701050 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У мережі опублікували відео удару та вибуху в лікарні Аль-Ахлі у секторі Гази. Його виклав журналіст The Washington Post Еван Хілл, передає УНН.

З’явилося відео вибуху в лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази

Деталі

Як пише журналіст, на відео зафіксовано дзижчання в повітрі, а потім вибух та помаранчеве полум’я.

Контекст

У вівторок ввечері органи охорони здоров'я Сектора Гази повідомили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 осіб. Ще кілька сотень зазнали поранень.

Спочатку влада Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію, а потім після перевірки заявила, що у лікарню в Газі влучила невдало випущена ракета Ісламського Джихаду.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з різким засудженням нападу на лікарню в Газі, після чого ізраїльська влада закликала усіх ізраїльтян негайно залишити Туреччину

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