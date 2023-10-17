Появилось видео взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Детали

Как пишет журналист, на видео зафиксировано жужжание в воздухе, а затем взрыв и оранжевое пламя.

Контекст

Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газа сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 людей. Еще несколько сотен получили ранения.

Сначала власти Израиля заявили, что проверяют информацию, а затем после проверки заявили, что в больницу в Газе попала неудачно выпущенная ракета Исламского Джихада.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением нападения на больницу в Газе, после чего израильские власти призвали всех израильтян немедленно покинуть Турцию