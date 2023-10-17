Главарь ХАМАС обвинил США в нападении на больницу в Газе

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«США несут ответственность за атаку на больницу из-за того, что они прикрывают израильскую агрессию», — сказал Хание.

Он добавил, что удар по больнице подтвердил «жестокость» Израиля и масштабы его «поражения» после нападения ХАМАС 7 октября.

Он также призвал палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан восстать против израильской оккупации.

Контекст

Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газа сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Сначала власти Израиля заявили, что проверяют информацию, а затем после проверки заявили, что в больницу в Газе попала неудачно выпущенная ракета Исламского Джихада.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением нападения на больницу в Газе, после чего израильские власти призвали всех израильтян немедленно покинуть Турцию.

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