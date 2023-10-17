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Главарь ХАМАС обвинил США в нападении на больницу в Газе

Киев • УНН

 • 272297 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Соединенные Штаты несут ответственность за смертоносную атаку на больницу Аль-Ахли в Газе. Об этом заявил лидер ХАМАС Исмаил Хания, обвинив в нападении Израиль. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.

Главарь ХАМАС обвинил США в нападении на больницу в Газе

Цитата

«США несут ответственность за атаку на больницу из-за того, что они прикрывают израильскую агрессию», — сказал Хание.
Он добавил, что удар по больнице подтвердил «жестокость» Израиля и масштабы его «поражения» после нападения ХАМАС 7 октября.

Он также призвал палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан восстать против израильской оккупации. 

Контекст

Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газа сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Сначала власти Израиля заявили, что проверяют информацию, а затем после проверки заявили, что в больницу в Газе попала неудачно выпущенная ракета Исламского Джихада.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением нападения на больницу в Газе, после чего израильские власти призвали всех израильтян немедленно покинуть Турцию.

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