Как эвакуируют людей из обстрелянной больницы в Газе. ВИДЕО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Reuters показали, что происходило в больнице в первые часы после взрыва. В частности, на видео видно, как спасатели эвакуируют людей из обстрелянной больницы, тушат пожар и выносят тела погибших. Видео транслирует УНН.
Детали
Аналитики издания проанализировали данные из видео и спутниковые снимки, и подтвердили, что все это происходит именно в охваченной пламенем больнице Газы.
Reuters смог подтвердить местонахождение с помощью солнечных панелей, инфраструктуры здания и внутреннего двора, деревьев, которые совпадали со спутниковыми и файловыми изображениями местности, а также подтверждающими кадрами с места происшествия.
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Контекст
Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газы сообщили, из-за удара по больнице Аль-Ахли погибли по меньшей мере 300 человек, и еще несколько сотен получили ранения.
Арабские страны, Иран и Турция немедленно осудили эту атаку, переложив ответственность за нее на Израиль. Ведь несколькими часами ранее, премьер-министр Палестины назвал удар по больнице “ужасным преступлением, геноцидом” и сказал, что страны, которые поддерживают Израиль, также несут за это ответственность.
В то же время вооружённые силы Израиля отвергли ответственность за эту атаку. Они заявили, что по данным их военной разведки больница попала под удар ракеты исламистской террористической группы — Палестинского исламского джихада, которые неудачно её запустили.