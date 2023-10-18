Байден оголосив про виділення 100 млн доларів гуманітарної допомоги Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден, перебуваючи з візитом в Ізраїлі, заявив, що США виділять 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі. Про це пише Politico, передає УНН.
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«Ці гроші підтримають більше 1 мільйона палестинців, які постраждали від конфлікту, включаючи надзвичайні потреби в Газі», — сказав Байден.
Деталі
Ця заява була зроблена після потужного вибуху в лікарні міста Газа у вівторок, у результаті якого загинули сотні людей. ХАМАС звинуватив у вибуху Ізраїль, а ізраїльські військові заявили, що в лікарню влучила ракета, яку випустили палестинські бойовики.
Байден підтримав ізраїльських офіційних осіб, сказавши прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, що напад, здається, був здійснений «іншою командою».
Байден застеріг ХАМАС від спроб відволікти допомогу, сказавши, що якщо група спробує втрутитися, допомога припиниться.
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«Якщо ХАМАС перенаправить або вкраде допомогу, вони ще раз продемонструють, що їх не хвилює добробут палестинського народу, і це закінчиться як практична справа. Це перешкодить міжнародному співтовариству надати цю допомогу», — сказав Байден.
Байден також сказав, що він розмовляв із членами кабінету міністрів Ізраїлю, щоб погодити доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі.
Доповнення
Байден прибув до Ізраїлю рано вранці в середу, щоб продемонструвати підтримку найсильнішого союзника Америки на Близькому Сході після нападу на країну під проводом ХАМАС 7 жовтня.
Внаслідок раптової атаки загинули щонайменше 1300 осіб. Відтоді Ізраїль завдав удару у відповідь, здійснивши облогу Гази, стрясаючи регіон постійними авіаударами та вбивши понад, за даними влади Гази, 3000 палестинців.
Після нападу США повністю підтримали Ізраїль, відправивши в регіон два авіаносці, намагаючись стримати інших гравців від вступу у війну.
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