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The Guardian

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Байден оголосив про виділення 100 млн доларів гуманітарної допомоги Газі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден, перебуваючи з візитом в Ізраїлі, заявив, що США виділять 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі. Про це пише Politico, передає УНН.

Байден оголосив про виділення 100 млн доларів гуманітарної допомоги Газі

Цитата

«Ці гроші підтримають більше 1 мільйона палестинців, які постраждали від конфлікту, включаючи надзвичайні потреби в Газі», — сказав Байден.

Деталі

Ця заява була зроблена після потужного вибуху в лікарні міста Газа у вівторок, у результаті якого загинули сотні людей. ХАМАС звинуватив у вибуху Ізраїль, а ізраїльські військові заявили, що в лікарню влучила ракета, яку випустили палестинські бойовики.

Байден підтримав ізраїльських офіційних осіб, сказавши прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, що напад, здається, був здійснений «іншою командою».

Байден застеріг ХАМАС від спроб відволікти допомогу, сказавши, що якщо група спробує втрутитися, допомога припиниться.

Цитата

«Якщо ХАМАС перенаправить або вкраде допомогу, вони ще раз продемонструють, що їх не хвилює добробут палестинського народу, і це закінчиться як практична справа. Це перешкодить міжнародному співтовариству надати цю допомогу», — сказав Байден.

Байден також сказав, що він розмовляв із членами кабінету міністрів Ізраїлю, щоб погодити доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі.

Доповнення

Байден прибув до Ізраїлю рано вранці в середу, щоб продемонструвати підтримку найсильнішого союзника Америки на Близькому Сході після нападу на країну під проводом ХАМАС 7 жовтня.

Внаслідок раптової атаки загинули щонайменше 1300 осіб. Відтоді Ізраїль завдав удару у відповідь, здійснивши облогу Гази, стрясаючи регіон постійними авіаударами та вбивши понад, за даними влади Гази, 3000 палестинців.

Після нападу США повністю підтримали Ізраїль, відправивши в регіон два авіаносці, намагаючись стримати інших гравців від вступу у війну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Безпрецедентний пакет допомоги”: Байден в Ізраїлі підтвердив намір подати запит до Конгресу

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