Новий спікер Палати представників хоче розділити військову допомогу Україні та Ізраїлю

Цитата

«Цього тижня ми збираємося внести до Палати представників окремий законопроект про фінансування Ізраїлю», — сказав спікер Майк Джонсон в ефірі Fox News у програмі Sunday Morning Futures.

Він додав, що «це нагальна і термінова потреба».

Президент Байден намагався об’єднати фінансування Ізраїлю та України, щоб збільшити шанси отримати додаткову допомогу Україні через скептично налаштовану Палату представників, контрольовану Республіканською партією.

Раніше цього місяця Білий дім розгорнув додатковий пакет на суму 106 мільярдів доларів США, вимагаючи 61,4 мільярда доларів для України, 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю, 14 мільярдів доларів для імміграційного контролю та 16,55 доларів для інших питань, таких як Тайвань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про військову допомогу США: у ворогів не має бути ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону

"We are going to move a stand-alone Israeli funding bill" -- Mike Johnson on Fox News says he's decoupling Israeli aid from Ukraine aid, the latter of which he suggests is not the same sort of "urgent need" pic.twitter.com/ixk3Ye5anx

— Aaron Rupar (@atrupar) October 29, 2023