Новый спикер Палаты представителей хочет разделить военную помощь Украине и Израилю

Цитата

«На этой неделе мы собираемся внести в Палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля», — сказал спикер Майк Джонсон в эфире Fox News в программе Sunday Morning Futures.

Он добавил, что «это насущная и срочная потребность».

Президент Байден пытался объединить финансирование Израиля и Украины, чтобы увеличить шансы получить дополнительную помощь Украине через скептически настроенную Палату представителей, контролируемую Республиканской партией.

Ранее в этом месяце Белый дом развернул дополнительный пакет на сумму 106 миллиардов долларов США, требуя 61,4 миллиарда долларов для Украины, 14,3 миллиарда долларов для Израиля, 14 миллиардов долларов для иммиграционного контроля и 16,55 долларов для других вопросов, таких как Тайвань.

"We are going to move a stand-alone Israeli funding bill" -- Mike Johnson on Fox News says he's decoupling Israeli aid from Ukraine aid, the latter of which he suggests is not the same sort of "urgent need" pic.twitter.com/ixk3Ye5anx

— Aaron Rupar (@atrupar) October 29, 2023

