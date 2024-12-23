В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек
Киев • УНН
67 человек, включая 35 детей, погибли в давке на трех рождественских благотворительных мероприятиях в Нигерии. Трагедии произошли в штатах Ойо, Анамбра и столице Абуджа из-за недостаточных мер безопасности.
В Нигерии по меньшей мере 67 человек, многие из которых дети, погибли на трех рождественских благотворительных мероприятиях в течение последних дней. Об этом сообщают Euronews и Sky News, пишет УНН.
Детали
По информации СМИ, по меньшей мере 35 детей погибли в школе в юго-западном штате Ойо в среду, 18 декабря. Хотя точная причина давки неизвестна, предполагается, что она произошла из-за того, что местная радиостанция предложила детям выиграть призы и подарки на мероприятии. Как сообщил губернатор штата Сэйи Макинде, организаторов мероприятия уже арестовали.
А в субботу, 21 декабря, 22 человека погибли в юго-восточном штате Анамбра, еще 10 умерли в столице Абуджа, где более 1 тыс. человек собрались в церкви, чтобы получить одежду и еду.
Некоторые из погибших в Абудже всю ночь ждали возле церкви в холодную погоду, чтобы первыми попасть на благотворительное мероприятие, рассказал Ловет Иньянг, который спас во время давки ребенка.
Рассказы свидетелей и полиции в Абудже и Анамбре указывают на то, что давка произошла еще до начала мероприятий, когда люди пытались занять себе первые места.
По мнению руководителя охранной компании в Абудже Адемолы Адетуберу, проблемы возникают, поскольку организаторы благотворительных акций часто пренебрегают безопасностью.
Президент Нигерии Бола Тинубу призвал местные власти больше не терпеть ошибок организаторов таких мероприятий, а полиция обязала их получать предварительное разрешение перед их проведением.
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